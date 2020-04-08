الغساني: إلغاء الدوري سيكون عادلاً لكل الأندية

رأى يحيى الغساني لاعب الوحدة، أن إلغاء دوري المحترفين للموسم الحالي، من دون تتويج في حال طال أمد أزمة تفشي فيروس كورونا، عادل لكل الأندية، وكذلك يمكن إلغاء دوري الهواة مع السماح بصعود الفريق الأول، والوصيف.

ويحرص الغساني على الاستفادة جيداً من الفترة الحالية بسبب الحجر المنزلي، من خلال البقاء في بيته وتنويع برامجه اليومية، وقال: أقضي فترة جيدة مع الأهل مستفيداً من التواجد في المنزل ساعات طويلة، على خلاف ما يحدث أثناء الموسم الرياضي، وأحرص على تحويل الأشياء السلبية إلى إيجابية على كل النواحي نفسياً، وجسدياً، وذهنياً.

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وأضاف: هناك أشياء ومواضيع واهتمامات كثيرة لم أجد الوقت الكافي للتفكير فيها، أو القيام بها أثناء الموسم، وضغط المباريات، في مقدمتها القرب من الأهل، والعمل على تقوية الجوانب الذهنية من خلال التفكير الهادئ، وتنظيم الوقت، ومراجعة كل الخطوات التي قمت بها، وتقييمها، وتطويرها إلى الأفضل، وهذا الأمر سيجعلني أعود إلى الملاعب بعد انتهاء الوباء بذهن صاف.

وأشار الغساني إلى أنه يتدرب داخل البيت على فترتين صباحية، ومسائية، بملعب ترتان صغير، وفي بعض الساعات الأخرى يحرص على لعب البلاي ستيشن، ومشاهدة بعض الفيديوهات الرياضية التي تساعده على تطوير مهاراته في كرة القدم.

ووجه الغساني الشكر إلى القيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم اللامحدود، والمجهودات المقدرة التي تقوم بها الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا، كما وجه التحية إلى جميع الكوادر الطبية واعتبرها خط الدفاع الأول، وناشد أفراد المجتمع بمساعدة الدولة في تطبيق كل التوجيهات التي تطلقها لحماية المجتمع، وعبور الأزمة الصحية بسلام.