لاعبو التنس يستبدلون المضارب بأجهزة إلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيستبدل أبرز لاعبي التنس في العالم بالمضارب أجهزة تحكم إلكترونية، بعدما قرر المنظمون إلغاء بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وإقامة مسابقة افتراضية؛ لجمع تبرعات للمحترفين المتضررين من فيروس «كورونا».وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من مارس؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وقرر اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات إيقاف كل المسابقات حتى منتصف يوليوعلى الأقل، وشمل الإلغاء بطولة مدريد المفتوحة التي كان من المفترض إقامتها في مايو.

ورغم ذلك قال اتحاد المحترفين، إنه سيقيم بطولة إلكترونية بين 27 و30 إبريل، «بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم عن طريق اللعب من منازلهم».