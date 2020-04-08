نجاح مميز لمدربي تايكواندو «الدفاع عن النفس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن مدربو التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من اجتياز دورة المدربين الدوليين في اختصاص كيروجي «الدرجة الأولى» بنجاح، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكواندو، وأقيمت يناير/كانون الثاني الماضي، تزامناً مع إقامة بطولة الأندية العربية وبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، وتم الإعلان عنها رسمياً الخميس الماضي.

وأكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن رؤية مجلس إدارة النادي تركز على أن يرتقي المدربون لأعلى الدرجات العلمية، ووفقاً للتحديثات العالمية، وبما ينعكس على تطورهم المستمر، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي، ووفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي حريص على إشراك المدربين وفي كافة الرياضات في مختلف الدورات التطويرية، وأشاد بمدربي التايكواندو، وهنأهم على هذا النجاح، متمنياً أن ينعكس ذلك على تطوير المستويات الفنية للاعبي ولاعبات الفرق الرياضية في التايكواندو، وحقق مدربو النادي العلامة الكاملة، بعد أن نجح جميع المدربين بتحقيق درجات عالية في الاختبار النظري، مما يعكس إمكاناتهم العلمية والفنية، وهم كل من المدربين: علي علوي، والأوكراني فاديم بلكين، وعبدالرحيم ايت، ومحمود الشوبكي، ومحمد بحاري حمزة، واوشن محمد مكروس، ومحمد سراج، وسناء اتبرور.