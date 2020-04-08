شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كتالونيا يوافق على «البطالة الجزئية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني لنادي برشلونة بمنح موظفيه الذين يعملون مع الفريق الرديف وفريق دون ال19 عاماً إجازة إجبارية إضافة إلى حسم 70 في المئة من أجورهم؛ وذلك للتقليل من الخسائر التي يتكبدها النادي؛ بسبب تفشي وباء «كورونا» المستجد. ولن تشمل القرارات الجديدة موظفي الفريق الأول بعدما تعهد اللاعبون بقيادة ميسي بالتبرع ب70 في المئة من أجورهم؛ لضمان حصول الموظفين على الراتب كاملاً. ولم يكن برشلونة الوحيد في هذا الاتجاه؛ إذ تقدم نادي اسبانيول وألافيس أيضاً بطلب دعم حكومي لموظفيهما، وحصلا على الموافقة بينما ينتظر أتلتيكو مدريد الحصول على موافقة الحكومة المركزية في الأيام القليلة المقبلة.

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