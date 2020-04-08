شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جديد لمونديال الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجل موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات فئة «موتو جي بي» في بطولة العالم للدراجات النارية مرة أخرى حتى 21 يونيو/‏حزيران على أقل تقدير، بعد إرجاء جائزتي إيطاليا وكاتالونيا، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتم تأجيل سباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا، قبل أن ينضم إلى لائحة الإرجاء سباقا إيطاليا وكاتالونيا المقررين في 31 مايو والسابع من يونيو.

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