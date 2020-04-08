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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بايرن ميونيخ يجدد لمولر
تاريخ النشر: 08/04/2020
أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن تمديد عقده مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى عام 2023، ليستمر مشوار ابن ال30 عاماً مع الفريق الذي حل فيه عام 2000 قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام.
وقال بايرن في بيان، يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة. بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 يونيو/ حزيران 2023.
وجاء مولر من بافاريا العليا اإلى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي أس في باهل في سن العاشرة. وشق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية.وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية عام 2013.
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