كيريوس يساعد الجائعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض النجم الجدلي للتنس الاسترالي نيك كيريوس توزيع الطعام للناس غير القادرين على شرائه؛ جرّاء عزلهم؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، في مجهود خيري جديد بعد قيادته حملة تبرعات؛ لمساعدة أزمة حرائق الغابات في بلاده.

وقال النجم السليط اللسان داخل الملعب والمعروف بتصريحاته النارية إنه سيوصل الطعام بنفسه إلى عتبات المنازل.

وكتب اللاعب «لا تخافوا أو تشعروا بالحرج من إرسال رسالة خاصة لي. سأكون أكثر من سعيد لأ تشارك معكم ما أملك».

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