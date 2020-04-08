اتحـاد جـدة يراجع عقد بريجوفيتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكدت مصادر «متطابقة» أن إدارة اتحاد جدة طلبت من الذراع القانوني للنادي مراجعة عقد المهاجم الصربي بريجوفيتش؛ لإيجاد مخرج يخلص النادي من عقد اللاعب الذي تبقى عليه عامان و10 شهور.

وتسعى إدارة النادي الجداوي لاستغلال فرصة سوء سلوك اللاعب الذي أقدم عليه في بلاده بخرق حظر التجول المفروض بسبب جائحة «كورونا»، ليواجه حكماً بالسجن لثلاثة أشهر في المنزل، أو ما يسمى بالإقامة الجبرية.

وإذا استطاع الاتحاد التخلص من مهاجمه الذي يتقاضى 6 ملايين يورو سنوياً فسيكون قد وفر نحو 18 مليون يورو، علماً أن اللاعب منذ يناير/كانون الثاني الماضي خارج حسابات الفريق بعد قرار الجهاز الفني انتداب الإيفواري بوني في يناير الماضي.

يذكر أن بريجوفيتش الذي قدم للاتحاد في يناير 2019 بعقد لمدة 4 سنوات خاض 24 مباراة أحرز فيها 13 هدفاً فقط، قبل أن يبدأ ظهوره بالتراجع هذا الموسم، ما حدا بالمدرب السابق تين كان لاستبعاده من التشكيلة، في حين لم يشجع المدرب البرازيلي الحالي فابيو كارلي على الاستعانة باللاعب في الموسم المقبل.

على صعيد آخر خضع الأسترالي براد جونز، حارس فريق النصر، لجراحة على مستوى أصبع اليد، بعد تعرضه لكسر خلال المباريات الماضية، وأوضح الجهاز الطبي أن جونز سيغيب 8 أسابيع بعد العملية التي تمت في الرياض.

هذا وقرر نادي الشباب السعودي خصم 40% من مرتب مدافعه الجزائري جمال بالعمري، بعد التصريحات التي أطلقها اللاعب السبت الماضي، مبيناً خلالها عدة مواقف مع إدارة ناديه.

وزادت العقوبة المؤكدة بحسب مصادر مقربة من النادي العاصمي احتمالات انتهاء العلاقة بين اللاعب وناديه، في ظل الفعل وردة الفعل المتصاعدة بين الطرفين.