سيتي يحصد لقب أوروبا على حساب البايرن رقمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نهائي بطولة رقمية باستخدام «بيانات فوتبول مانجر». وبثت شبكة آي تي في السبت الماضي، المباراة (2-1) وتألق فيها البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل هدف الفوز من على بعد 20 ياردة في الدقيقة 77 ليحرز أول لقب أوروبي لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز بالتاريخ. وافتتح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية ثم عادل ليفاندوفسكي للفريق البافاري. ووفقاً للبطولة الرقمية كان سيتي الفريق الإنجليزي الوحيد الذي وصل للدور الربع نهائي للبطولة الأوروبية بعد خروج تشيلسي على يد البايرن بالدور ال16. وعبر مشجعو سيتي عن أملهم في محاكاة الفريق الحقيقي للفريق الرقمي وإحراز لقب أوروبا بعد استئناف البطولة.