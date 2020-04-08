بريطانيا تؤجل السباقات الكلاسيكية.. و«رويال آسكوت» بلا جمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

أعلن الجوكي كلوب الإنجليزي عن تأجيل السباقات الكلاسيكية الأربعة في الموسم البريطاني (حفلّي الجينيز والداربي والأوكس)، كما تقرر أن يقام مهرجان «رويال آسكوت» بلا جمهور في موعده المقرر في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكان من المقرر أن يقام حفل سباق 1000 جينيز و2000 جينيز خلال يومّي 2 و3 مايو/أيار، فيما كان من المقرر أن يقام سباقا الأوكس والداربي في مضمار أبسوم خلال يومي 5 و6 يونيو، وأكد الجوكي كلوب، أن السباقات التي تم تأجيلها لن تلغى، وإنما ستتم إقامتها في وقت لاحق من العام الجاري؛ حيث تجري حالياً محادثات مع هيئة السباقات البريطانية حول التواريخ المستقبلية الممكنة.

من جانب آخر، كشف جاي أندرسون، الرئيس التنفيذي لمضمار آسكوت، أن مهرجان «رويال آسكوت» الذي سيقام في الفترة من 16 إلى 20 يونيو 2020 سيكون بلا جمهور في حال حصوله على الضوء الأخضر من الحكومة والجهات الصحية وهيئة السباقات البريطانية؛ وذلك في ظل تداعيات فيروس «كورونا» الذي أوقف كافة البطولات والسباقات في بريطانيا وغيرها من بلاد العالم.

وأكد أن إقامة المهرجان على هذا النحو سيكون لمصلحة صناعة الفروسية والشركاء والموردين والمشاهدين عبر أجهزة التلفزيون في بريطانيا والعالم، وأنه سيتم التركيز على التخطيط لهذه الأمور، وستتم الإفادة بالمستجدات في حينه.