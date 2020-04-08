«الليجا» تناقش 3 مواعيد للعودة حتى لا تخسر المليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، أمس الثلاثاء، إن عجلة الليجا قد تعود إلى الدوران نهاية الشهر المقبل بأحسن الأحوال؛ وذلك بعد انتهاء فترة العزل؛ بسبب تفشي فيروس:كورونا: المستجد، مشيراً إلى أن إلغاء الموسم الكروي «ليس خياراً».

وحذر تيباس الأندية الإسبانية من أنها قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1,1 مليار دولار) في حال عدم اكمال الموسم، ما دفع بمسؤولي كرة القدم في البلاد إلى البحث عن موعد متأخر؛ لإنهاء الموسم الحالي.

وقال تيباس: «السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع إليها مع الاتحاد الأوروبي للعبة من أجل العودة، تبدأ على الأرجح في 28 مايو/ أيار أو 6-7 يونيو/ حزيران أو 28 يونيو».

وتابع: «لا ننظر فقط إلى ما يحدث في إسبانيا... نهدف أن تتناسق جميع روزناماتنا في أوروبا؛ كي تنتهي كل المسابقات في فترة واحدة».

لكن تيباس قال: إن عودة التدريبات لا يمكن أن تحصل قبل انتهاء حالة الطوارئ في إسبانيا والمحددة حتى 26 إبريل/ نيسان الجاري.

وفي حال اإنهاء حالة الطوارئ في موعد مبكر، سترتفع حظوظ استئناف الليجا في مايو/أيار.

وأضاف تيباس: إن إلغاء الموسم «ليس خياراً»؛ نظراً للضربة الهائلة التي سيخلفها نقص الإيرادات بالنسبة للأندية، علماً بأن الخسارة ستبلغ 150 مليون يورو حتى لو نجحت الليجا بإنهاء الموسم مع حضور للجماهير.

أضاف: «نتحدث هنا عن نحو مليار يورو إذا لم نعد إلى اللعب، 300 مليون يورو إذا لعبنا وراء أبواب موصدة، و150 مليون يورو إذا لعبنا مع وجود الجماهير».