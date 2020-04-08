توجه لاستئناف «الكالتشيو» 20 مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خضم محنتها الصحية، تتخبط الأندية الإيطالية منذ أسابيع عدة في ما يتعلق باستئناف منافسات كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. لا يزال من غير المعلوم إذا كانت المباريات المتبقية ستقام في ظل بعض المواقف الراسخة للأندية.

تعيش إيطاليا فترة عزل كبيرة راهناً، بعد خسائرها الرهيبة في الأرواح نتيجة تفشي «كوفيد-19»، لكن مديري أندية الدرجة الأولى يجدون وسائل مختلفة لإيصال صوتهم. وعبّـروا عن آرائهم في وسائل الإعلام المحلية، والتي سرّبت بعض الاجتماعات من لقاءات لا تحصى عبر الفيديو نظمتها الرابطة أو الاتحاد المحلي.

لفترة طويلة كان معسكر رفض الاستئناف مسيطراًَ في إيطاليا، ومن أنصار الوقف النهائي للموسم الحالي، نجد أندية في المناطق الأكثر تأثراً بالفيروس على غرار بريشيا، وفريقي ميلانو وتورينو، إضافة إلى أندية مهددة بالهبوط للدرجة الثانية، على غرار جنوى وسمبدوريا وتورينو.

في المقابل، يقود مجموعة المطالبين باستئناف الدوري، كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، وصيف الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب؛ حيث يرى لاتسيو أنه أمام فرصة لنيل الدرع للمرة الثانية على مدار 120 سنة من تاريخه، كما يعد يوفنتوس من أنصار العودة، التي أصبحت تملك الأغلبية مع فريق بهذا الثقل.

ومنذ بداية الأزمة كان الاتحاد الإيطالي من المناضلين لاستئناف الدوري. لكن يبقى السؤال عن الموعد المجهول.

تحدث رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا عن خيارات عدة. لكن الأكثر تردداً هو 20 مايو/أيار؛ حيث يمكن خوض أربع مباريات متأخرة من المرحلة 25.

معظم المراقبين يتحدثون عن ثلاثة أسابيع على الأقل من التحضير، وبالتالي يتعين أن تعاود التمارين في نهاية إبريل/نيسان، ومن هذا المنظور، يتعين على الأندية أن تستدعي لاعبيها الأجانب الذين غادروا إيطاليا، ويجب أن يبقوا لمدة 14 يوماً في حجر منزلي فور عودتهم. وكتبت صحيفة «كورييري ديلي سبورت»، أمس الثلاثاء، أن إنتر ميلان، الذي غادر سبعة من لاعبيه الأراضي الإيطالية، طلب منهم العودة إلى ميلانو الاثنين المقبل.