كلباء سيذهب بشكوى مباراته مع بني ياس إلى أبعد مدى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

عقدت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء اجتماعها الدوري عن بعد، أمس الثلاثاء، برئاسة علي كانو اللوغاني رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أغلبية الأعضاء، للاطلاع على الأوضاع الراهنة، وتأثيرها في كل أنشطة النادي، والجوانب الإدارية والمالية في الشركة.

وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي أن الاجتماع كان ناجحاً، وهدف إلى مناقشة كل ما استجد من أعمال بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الإدارية، والفنية وسبل تطويرها.

وحول ما يتعلق بحيثيات شكوى النادي بشان مباراته الأخيرة في دوري الخليج العربي أمام بني ياس، وقرار لجنة الانضباط رفض إعادة المباراة مسار الشكوى قال: تقدم النادي باستئناف، وينتظر القرار، اليوم الأربعاء، خاصة أن هناك نقاطاً جوهرية قدمناها عبر محامي النادي الخاص، وهي ليست متعلقة بمجريات مباراة بني ياس، فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى متعلقة بحكم المباراة أحمد عيسى، والمحادثات التي تمت بينه، وبين حكام تقنية الفيديو «الفار»، ولم يرد بشأنها رد من لجنة الانضباط، فضلاً عن نقاط أخرى متعلقة بمباريات سابقة تعرض فيها فريق اتحاد كلباء لظلم تحكيمي واضح خلال الموسم الكروي الحالي من الحكم المذكور نفسه، وهذه أمور قانونية، والنادي يتقبل أحكام لجنة الانضباط في عدم إعادة المباراة مسار الشكوى، لكن في اعتقادي أن القضية لم تنته عند هذا الحد، ويحق لنا السير في الأمر إلى أبعد مدى حفاظاً على حقوقنا المشروعة.

وحول ما أثير مؤخراً عن تخفيض عقود ورواتب اللاعبين الذي بدأت بتطبيقه العديد من أندية العالم، أشار النقبي إلى أن كلباء في انتظار قرار رابطة المحترفين بشأن مصير الموسم الكروي، وفي ضوئه سيتم اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، فضلاً عن تجديد عقود اللاعبين الذين يرغب النادي في استمرارهم مع الفريق خلال الموسم المقبل.