نور صبري يقاضي صحفياً عراقياً شهر به

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



رفع نور صبري حارس مرمى الطلبة دعوى قضائية ضد الصحفي العراقي سامي عيسى بتهمة التشهير به في برنامج تلفزيوني.

وذكر مصدر مقرب من حارس المنتخب الوطني السابق أنه كان غاضباً جداً من حديث الصحفي سامي عيسى في برنامج «ستوديو الجماهير»على شاشة قناة دجلة الفضائية.

وأضاف المصدر أن المحامي الخاص بنور صبري تكفل بوضع شروط التعويض المادي والمعنوي لموكله،رافضاً أي تنازل أو حلول ودية في المستقبل.

هذا، وقررت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية ممثل نادي أمانة بغداد في الاتحاد محمد فرحان أميناً لسر اللجنة. وجاءت التسمية بعد أن باشرت اللجنة المؤقتة أعمالها بشكل رسمي، حيث عقدت اجتماعاً برئاسة رئيسها إياد بنيان من خلال الدائرة الإلكترونية بسبب الحجر الصحي.

وأكد اجتماع اللجنة المؤقتة مركزية القرارات المتخذة لاحقاً، وإيصالها للإعلام بشكل مهني وموضوعي من خلال الدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي.