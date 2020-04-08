شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يتواصل بقميص الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر الرئيس البرازيلي جائير بولسنارو بقميص نادي الوصل الإماراتي يوم السبت الماضي، على هامش اتصال عن بعد بالرئيس الهندي مودي بشأن مستجدات مكافحة وباء كورونا المستجد. وذكر الرئيس البرازيلي على حسابه في تويتر أنه طلب من الرئيس الهندي أدوية وأضاف:«لن ندخر جهداً في إنقاذ حياة الناس» مرفقة بعلمي البلاد يتوسطهما ايموجي مصافحة، وعبر مشجعو الوصل الإماراتي عن سعادتهم بارتداء الرئيس البرازيلي للقميص الأصفر الذي يحمل شعار النادي.

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