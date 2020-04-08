أنتيتش دفع رئيس الريال للندم وجاسبار طرده من برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يتهيب المدربون عموماً من تدريب غريمين في الدوري خصوصاً إذا كانا من وزن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، فما بالك بمدرب من صربيا لكن رادومير أنتيتش الذي توفي عن عمر 71 عاماً الاثنين درب العملاقين وأضاف لهما أتلتيكو مدريد. وسلطت الصحافة العالمية الضوء على مسيرة هذا المدرب الصربي الذي درب الريال موسم 1991-1992 ثم برشلونة في 2003 لكنه صنع مجده في أتلتيكو مدريد في 3 فترات حصد فيها ثنائية الدوري والكأس موسم 1995-1996. وأنتيتش هو ثاني مدرب يجمع بين قطبي الكلاسيكو بعد أنريكو فيرنانديز فيولا، ويتذكر الإنجليز «رادي» بالهدف الذي سجله بقميص لوتون تاون في شباك مانشستر سيتي قبل 4 دقائق من صافرة النهاية لينقذ فريقه من الهبوط في مايو/أيار 1983.

بدأ أنتيتش مسيرته الكروية ودافع عن ألوان أندية سلوبودا أوزيتشي (1967-1968) وبارتيزان بلجراد (1968-1976) الصربيين وفنربغشة التركي (1976-1978) وريال سرقسطة الإسباني (1978-1980) وختمها بنادي لوتون تاون الإنجليزي (1980-1984). أما مسيرته التدريبية فبدأت مع ريال سرقسطة وريال أوفيدو وسلتا فيجو الإسبانية وقاد منتخب صربيا بين عامي 2008-2010 وختمها بمهمة في الصين قبل أن يقيم بشكل دائم في منزله بالعاصمة الإسبانية مدريد. ونشرت الصحافة الإسبانية آخر مقابلة أجراها الصربي العام الماضي تحدث فيها عن متابعة نشاطات أحفاده الرياضية وكيف فازت أكبر أحفاده ببطولة تنس في مدريد.

واعترف الصربي بأنه لا يشعر بالندم على الاعتزال وأضاف: «تعايشت مع 6 ثقافات في بلدان مختلفة وكرة القدم منحتني الكثير لكن آن أوان الاستقرار». وعن تجربته مع أتلتيكو مدريد علق:«وقعت عقداً مبدئياً مع ناد آخر أعطاني مالاً أكثر لكنني أردت إثبات جدارتي في الأتلتي لأن أتلتيكو مدريد أصعب مكان على الأرض للمدرب. رئيس الأتلتي جيسوس جيل بدل 10 مدربين في سنتين وكانت هناك الكثير من المشاكل وفي الموسم السابق نجا الفريق من الهبوط في آخر يوم بالدوري. كان قراراً عنيداً اتخذته بفخر كبير، كان الفريق يدخل مواجهات أمام برشلونة والريال بشعور أنه ليس أقل منهما وهذا منحنا نتائج كبيرة». وعن علاقته مع الرئيس قال أنتيتش: «كانت جيدة، في إحدى المرات دخل غرفة الملابس ووجد على اللوح تفاصيل الهجوم والدفاع، سأل ما هذا ؟ لم أشاهد مثل هذا في حياتي أبداً؟ فقلت له: هذا لأنه لم يكن لديك رادومير أنتيتش في غرفة الملابس. أتذكر في عهدي وسعنا ملعب كالديرون وجددنا المدرجات كي يشعر المشجعون براحة أكبر».

أصعب موقف في الريال

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وعن تدريب ريال مدريد قال الصربي: «عندما تتجمع النقاط يكون الوضع سهلاً، أنا أضع لنفسي حدوداً وأحاول دائماً التأقلم مع ما لدي ولا أشتكي مما ينقصني. كنا متفوقين على برشلونة بـ8 نقاط وخسرنا مباراة واحدة فقط». وعن سبب طرده أجاب: رامون ميندوزا رحمه الله قال لي لاحقاً إن طردي كان أسوا قرار وعرض علي منصب مدير الكرة في النادي ورفضت وقال لي أنت رجل مثقف وتجيد التحدث باللغات، ثم قال لي ونحن نجلس على طاولة مطعم:«لم يسبق أن رفض لي أحداً عرضاً» فقلت له:«بالتأكيد لأنه لم يجلس أمامك صربي من قبل».

6 أشهر صعبة مع البارسا

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في برشلونة لم تكن الحال أفضل من الريال بالنسبة للصربي ووافق على العرض من أجل جاسبار وأضاف:«كان لاعب برشلونة الرائع وقلت له إذا كان مجيئي يساعد فأنا مستعد لمساعدته، كان المناخ تعاونياً وعاد بعض اللاعبين من الإصابة ومنهم لويس أنريكي ( مدرب برشلونة السابق ). فخور لأنني شهدت بداية لاعبين أصبحوا نجوماً في برشلونة لاحقاً مثل الحارس فكتور فالديز الذي قال لي بعد نهائي أوروبا في باريس: شكراً كوتش لأنك وضعت ثقتك بي، و لن أنسى أبداً بويول الذي كان يحضر مثلي قبل التدريب بساعة ويسألني؛ ماذا سيكون موقعي اليوم ؟، وغيرت موقعه من يمين الدفاع إلى الوسط ثم أصبح أفضل ظهير في العالم، وتشافي كان يعاني بعض الشيء عقدة جوارديولا، لعب في دفاع الوسط وقلت له تلعب جيداً في هذا الموقع لكنه لا يناسب مهاراتك الكبيرة، تقرأ المباراة سريعاً وتمريراتك مميزة ولدينا من يحتاجون لكراتك في موقع الهجوم، قال لي إن لاعبي الوسط يفضلون بدء الهجمة من دفاع الوسط فقلت له سأحل هذه المشكلة مع لاعبي الوسط، وقبل مباراة إسبانيول جاء الرئيس جاسبار لمكتبي وقال لي إذا خسرنا اليوم يجب أن أختفي لأن إسبانيول يتقدم علينا في الترتيب حالياً، قدمت تشافي قليلاً إلى الأمام وبعد 15 دقيقة سجل هدفاً ولعب كل المباراة دون خطأ، وغيرت أيضاً موقع أوفرمارس وكوكو من اليسار إلى اليمين وسجل كل من سافيولا وكلويفرت 13 هدفاً من مواقع صعبة»..وانتهت رحلة أنتيتش مع البارسا بعد الخروج من أبطال أوروبا على يد اليوفنتوس.



مشكلة برشلونة والأتلتي

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تحدث المدرب الصربي الراحل عن نقاط الضعف لدى البارسا وقال:«برشلونة لا يزال يبحث عن صورته ولوائح التحكيم التي تفرض عليه بناء الهجمة من الخلف لا تخدم أسلوبه الذي اعتاد عليه، صحيح أن لاعبي الوسط يدخلون منطقة الخصم لكن الأجنحة لا تستطيع التقدم كثيراً لذا يملك الخصوم فرصة استرجاع الكرة وتسجيل الأهداف وهذا ما يحصل». وعن إقالة المدرب فالفيردي قال أنتيتش: «علينا أن نفهم أن كرة القدم دخلت مرحلة ديناميكية معقدة وأن الجدول الكروي وضعه أعداء الكرة فكل فريق يعاني إصابات كثيرة، أتلتيكو كان لديه 55 إصابة عضلية هذا الموسم وبرشلونة كما رأينا لا يوجد عنده بديل لسواريز ومع إصابة ألبا اضطر المدرب لوضع سيميدو في اليسار وفي كل مرة يعاني برشلونة يأتي ميسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مشكلة برشلونة أنه لا توجد استمرارية في الأداء، أمام ليجانيس وضع المدرب 4 لاعبين أمام ميسي وهذا قلل مساحة تحركه كما حصل معه في منتخب الأرجنتين، وميسي نجم يصنع الفارق ويحل الكثير من مشاكل الفريق، هو ليس مجرد أفضل لاعب في العالم بل نموذج للقيم العائلية والإنسانية».

وعن نقطة الضعف في الأتلتي قال: «اللاعبون مميزون لكن بدون أهداف كثيرة، على أيامي كنا نسجل 60 في المئة من سقف الأهداف التي نضعها قبل بداية الموسم، لا أقول إن سيميوني منحوس لكن فريقه يعاني في الدقائق الـ60 والـ70 والـ80 وشاهدنا كيف تلاعب ليمار ( نجم توتنهام ) وسجل رغم أنه لم يلعب مباراة كاملة من قبل».

خوف من الإنجليز

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اعترف أنتيتش بخشيته من تفوق الفرق الإنجليزية مجدداً في الأشواط الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وقال: «أنا متخوف بعض الشيء من الإنجليز لأن لديهم تنافسية كبيرة وإيقاع لعب سريعاً لا يتوفران حالياً في الكرة الإسبانية».