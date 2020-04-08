ثروة حبيب محمدوف 100 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عبد المنيب والد الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف، عن حجم ثروة ابنه بطل العالم بالوزن الخفيف وأحد أبرز نجوم الرياضة في روسيا والبطل الذي لم يهزم في الفنون القتالية منذ بدأ مسيرته في 2008. وقال عبد المنيب في حوار مع الصحافة الروسية:«لست واثقاً من حجم ثروة حبيب بالتحديد لكنني أعتقد أنها 100 مليون دولار تقريباً». بيد أن ثروة الملاكم الروسي لا تقارن بثروة غريمه الأيرلندي ماكريجور (250 مليون استرليني ) منها 80 مليون استرليني من نزاله أمام الأمريكي فلويد مايوذر في صيف 2017 جعلته في المركز الـ21 في قائمة فوربس لأثرياء العالم. وبدأت المنافسة الشديدة بين حبيب وماكريجور قبل وقت طويل من نزالهما في 2018 في الفنون القتالية وتبادلا الانتقادات عبر تويتر للعديد من السنوات واتهم ماكريجور الملاكم الروسي بالجبن لأنه لم يوافق على مواجهة جديدة.