شكرا لقرائتكم خبر عن ثروة حبيب محمدوف 100 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عبد المنيب والد الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف، عن حجم ثروة ابنه بطل العالم بالوزن الخفيف وأحد أبرز نجوم الرياضة في روسيا والبطل الذي لم يهزم في الفنون القتالية منذ بدأ مسيرته في 2008. وقال عبد المنيب في حوار مع الصحافة الروسية:«لست واثقاً من حجم ثروة حبيب بالتحديد لكنني أعتقد أنها 100 مليون دولار تقريباً». بيد أن ثروة الملاكم الروسي لا تقارن بثروة غريمه الأيرلندي ماكريجور (250 مليون استرليني ) منها 80 مليون استرليني من نزاله أمام الأمريكي فلويد مايوذر في صيف 2017 جعلته في المركز الـ21 في قائمة فوربس لأثرياء العالم. وبدأت المنافسة الشديدة بين حبيب وماكريجور قبل وقت طويل من نزالهما في 2018 في الفنون القتالية وتبادلا الانتقادات عبر تويتر للعديد من السنوات واتهم ماكريجور الملاكم الروسي بالجبن لأنه لم يوافق على مواجهة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثروة حبيب محمدوف 100 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.