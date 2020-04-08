ديل بوسكي يحذر برشلونة من إعادة نيمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر فيسينت ديل بوسكي مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق نادي برشلونة من مغبة اتخاذ قرار إعادة شراء نجمه السابق نيمار من باريس سان جيرمان وقال:«إنه فتى صعب المراس، بالنسبة لي لا أعتبره قدوة حسنة لكنه لاعب كبير. إذا سألتموني عن أفضل 5 لاعبين في العالم سيكون نيمار واحداً منهم بلا شك لكنه في الملعب يحاول الخداع ويتظاهر كثيراً ناهيك عن الطريقة التي رحل بها عن البارسا».

وأضاف ديل بوسكي:«يجب على برشلونة ألا يخضع لشعبية الصفقة ولا لتحريض أصدقاء نيمار في غرفة الملابس، النادي هو صاحب القرار الأخير، يجب ألا تهتم الإدارة بما يقوله اللاعبون، ما الحاجة للمديرين الرياضيين والسكرتير الفني إذاً؟ من الصعب جداً أن ينتقد لاعب ما زميله، أنا شخصياً لا أتذكر أن هناك لاعباً انتقد زميلاً سابقاً».