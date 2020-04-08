سيمنيا تتفوق على رونالدو وإبراهيموفيتش يعلم بوجبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بعد انتقال المنافسة من الملاعب إلى غرف المنزل بسبب تفشي وباء كورونا، تفوقت العداءة الجنوب الإفريقية كاستر سيمنيا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحدي تمارين عضلات البطن الذي أطلقه نجم اليوفنتوس الإيطالي مؤخراً عبر السوشيال ميديا. وسجلت سيمنيا 176 ضغطة في 45 ثانية مقابل (142 ) لرونالدو، ونشرت إنجازها عبر حسابها في إنستجرام الأحد واصفة نجم اليوفي بـ«الوحش» وكتبت: «هلو رفاق، شكراً لكريستيانو على التحدي الذي أطلقه. الوحش نفسه قدم أفضل ما لديه لكنني نجحت في 176 ضغطة في 45 ثانية».

وحاول بعض النجوم منافسة رونالدو مثل ثنائي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز وديوجو دالو لكنهما سجلا 117 و105 على التوالي، أما النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقد استعرض مهاراته عبر حسابه الشخصي وقال لزميله السابق في مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا بعدما تبادلا أشرطة فيديو: «تبدو حركاتك أفضل، أفضل بكثير لكنني سأنقل المنافسة لمستوى أعلى، شاهد وتعلم»، واستعرض زلاتان حركات مذهلة تمثل تحدياً مقارنة بسنه وأثبت مجدداً أنه لا يشيخ.