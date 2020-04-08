شكرا لقرائتكم خبر عن كيرجيوس وروز يشبعان البطون الخاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد نجم التنس الأسترالي، نيك كيرجيوس، بفتح محفظة نقوده لجميع الأستراليين الذين يعانون الجوع في أزمة الوباء، وقال عبر رسالة في حسابه الشخصي: «لا تشعر بالخجل، أو الخوف، ابعث لي رسالة على حسابي الخاص. أرجوك لا تذهب للنوم وأنت خاوي البطن، سأكون أكثر من سعيد لمساعدتك. سأمر على منزلك لأعطيك ما تحتاج، حتى لو طلبت صندوق نودلز، أو كيس خبز، أو بعض الحليب».
أما داني روز ظهير نيوكاسل الإنجليزي، الذي تبين مؤخراً أنه هو نجم الدوري الممتاز الغامض الذي تبرع بـ19 ألف استرليني لمستشفى في لندن، فقد وزع مئات البيتزا على كادر مستشفى في المدينة، وعلق: «كلنا مهتمون بتقديم أي شكل من أشكال المساعدة، ولا مانع لدي من مشاركة أجري مع الناس المتضررين من الأزمة».
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