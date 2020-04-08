شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي : فايلر وراء استغناء الأهلي عن عاشور..وطلبت رحيل مصطفي شوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق ، أسباب إعلان القلعة الحمراء رحيل حسام عاشور قائد الفريق ، عن النادي فى نهاية الموسم الجاري ، بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذى رأي عدم حاجته لجهود عاشور فى الموسم المقبل.

وقال إكرامي فى تصريحات تليفزيونية أن "قرار رحيل حسام عاشور جاء من المدير الفني للاهلي ، بسبب رغبته فى الاعتماد على لاعبين صغار السن فى وسط الملعب ووجود أكثر من لاعب يعتمد عليه مثل عمرو السولية و السنغالي اليو ديانج ووجود حمدي فتحي و كريم نيدفيد و محمد محمود المصابين.

تابع إكرامي أنه طلب من إدارة القلعة الحمراء إعارة مصطفي شوبير حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة لمدة 6 شهور لإكتساب المزيد من الخبرات خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن شوبير سيكون مستقبل حراسة المرمي فى النادي الأهلي".

Advertisements

وأضاف: "النادي الأهلي ليس فى حاجة إلى شراء حراس لدينا حراس مرمي على مستوي مميز وسيكونوا جاهزين خلال السنوات القادمة".

أكد إكرامي الشحات، أنه كان يتمني أن يختم شريف نجله مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء أنه"تحدث مع شريف خلال الفترة الماضية وكنت رافض قراره ولكنه أقنعني وفى النهاية تفاجئت بقراره وفى معظم المواقف كان يقنعني واقتنعت بأسباب رحيله عن الأهلي" ، مضيفاً أن "شريف شخصية متزنة وعندما يتخذ القرار يكون بعد دراسة، وكرة القدم تصفي اللاعب ذو الشخصية الضعيفة".

تابع إكرامي :"لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم خلال أزمته مع مارتن يول تحدث مرتضي منصور معي ولكنني رفضت مع كل الإحترام للقلعة البيضاء".