اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصدر بالأهلى: توقيع العقود مع استاد السلام خلال أيام
مصدر بالأهلى: توقيع العقود مع استاد السلام خلال أيام
كشف مسئولو النادى الأهلى آخر مستجدات الاتفاق مع استاد السلام على استضافة جميع مباريات الفريق وموعد توقيع العقود بشكل رسمى.
اتحاد الكرة: فرص عودة الدورى قائمة حتى 10 يونيو.. وينتهى فى أغسطس
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.
هشام حطب : الأولمبية تتواصل مع جميع اللاعبين العالقين خارج مصر
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن اللجنة تتواصل مع جميع اللاعبين والمدربين العالقين خارج مصر على خلفية فيروس "كورونا" حتي يتم عودتهم خلال الفترة القليلة المقبلة ، موضحاً في تصريحات خاصة ، أن هناك لاعبان من اتحاد العاب القوي موجودين في كينيا ، بالإضافة إلي بعض المدربين واللاعبين المتواجدين في السعودية وتونس في بعض الالعاب ، بصفة شخصية وليس متواجدين للمشاركة تحت شعار الاتحاد المصري للعبة ، مؤكداً أن اللجنة تتواصل مع الجميع وهم بخير ولا ينقصهم شيء.
الأهلى يغلق ملف التفاوض لضم عمر جابر من بيراميدز.. اعرف السبب
أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف التفاوض مع عمر جابر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، بعد ترشيحه من مسئول داخل لجنة التخطيط لتعويض رحيل أحمد فتحى، خاصة أن مركز الظهير الأيمن فى الأهلى سيعانى بشدة بعد رحيل الجوكر.
محمد عواد يحسم موقفه فى الزمالك بالموسم الجديد
الزمالك يعلق مصير عودة أحداد بسبب موقف الأجانب
رفضت إدارة الكرة في نادي الزمالك حسم عودة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق المعار إلي الرجاء المغربي هذا الموسم ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمحترفين المتواجدين في الفريق وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو.
كريم العراقى يعتذر للاعبى المصرى والإدارة عن تصريحاته فى الإعلام
قدم كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى، اعتذار رسمى للاعبى ومسئولى الفريق البورسعيدى، بسبب تصريحاته في الإعلام خلال الأيام الماضية.
لجنة الحكام : تم صرف 3.6 مليون للحكام من متأخرات الموسم
أكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم صرف مبلغ 3.6 مليون جنيه حتى الأن من مستحقات الحكام المتأخرة من بداية الموسم الجاري 2019 -2020 .
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