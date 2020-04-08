اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2020

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

هشام حطب : الأولمبية تتواصل مع جميع اللاعبين العالقين خارج مصر

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن اللجنة تتواصل مع جميع اللاعبين والمدربين العالقين خارج مصر على خلفية فيروس "كورونا" حتي يتم عودتهم خلال الفترة القليلة المقبلة ، موضحاً في تصريحات خاصة ، أن هناك لاعبان من اتحاد العاب القوي موجودين في كينيا ، بالإضافة إلي بعض المدربين واللاعبين المتواجدين في السعودية وتونس في بعض الالعاب ، بصفة شخصية وليس متواجدين للمشاركة تحت شعار الاتحاد المصري للعبة ، مؤكداً أن اللجنة تتواصل مع الجميع وهم بخير ولا ينقصهم شيء.

الأهلى يغلق ملف التفاوض لضم عمر جابر من بيراميدز.. اعرف السبب

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أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف التفاوض مع عمر جابر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، بعد ترشيحه من مسئول داخل لجنة التخطيط لتعويض رحيل أحمد فتحى، خاصة أن مركز الظهير الأيمن فى الأهلى سيعانى بشدة بعد رحيل الجوكر.

محمد عواد يحسم موقفه فى الزمالك بالموسم الجديد

حسم محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، موقفه مع القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، بعد انتشار عدة تقارير حول مستقبل الحارس مع الفريق.