شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح : قرارات الفيفا تجبر أحمد فتحي علي الاستمرار مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل الله خبير اللوائح والتشريعات الرياضية، أنه سيتم تمديد عقود اللاعبين فى حالة استكمال بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم ، وذلك بعد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقود اللاعبين مع الأندية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا .

وقال فضل الله فى تصريحاته تلفزيونية ، "عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري سوف تستمر حتى انتهاء الدوريات، وإذا تم إلغاء أى دوري من الدوريات فيتم انتهاء عقد اللاعب وفقاً لقرار الفيفا ".

وعن موقف أحمد فتحي مع النادي الاهلي ، علق فضل الله قائلاً : "إذا تم استكمال الدوري المصري سيظل أحمد فتحي مستمر مع النادي الأهلي، وفى حالة إلغاء الموسم سيرحل بنهاية عقده".