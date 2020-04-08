شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا : الخلاف حول الصفقات منع عودتي للزمالك والأهلي فاوضني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك والإسماعيلي وسموحة ، عن العديد من كواليس مفاوضات الزمالك لاعادته مرة اخري ، وكذلك مفاوضات الأهلي معه خلال الفترات الماضية.

وقال فييرا عبر تصريحات قناة اون تايم سبورت 2 : تقابلت مع أحمد مرتضي منصور في أبو ظبي وتحدثنا عن العودة للزمالك، ولم أرفض ولكن الخلاف وقع بسبب بعض الصفقات التي طلبتها، وكنت وقتها في قطر وقتها في إجازة وحضرت لأبو ظبي خصيصا احتراما لحضورهم لي.

اما عن مفاوضات الأهلي فقال فييرا : تم ترشيحي للأهلي ولكن علمت من وكيل اعمالي انه بعد عملية التصفية في السير الذاتية للمدربين لم يقع اختيار الأهلي عليا لتدريب الفريق وانا احترم اختيارات إدارة الأهلي والنادي الأهلي وجمهوره.

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ووصف فييرا طارق حامد لاعب الزمالك بانه قتالي ومن اكثر اللاعبين التي يتابعها في الدوري المصري، اما عن محمد أبو جبل حارس الزمالك فقد أكد انه مكافح وسبق له تدريبه في سموحة، مضيفا ان أبو جبل كان الحارس الثاني في سموحة أيضا ولكنه كافح في التدريبات ووصل للحارس الأول وهو ما حدث في الزمالك الان.

فيما أكد فييرا أن تدخلات مجلس الإسماعيلي في قراراته ومحاولة فرض لاعبين علي التشكيل هو سبب رحيله عن الدراويش بينما كان رحيله عن سموحة بسبب خلافات شخصية مع رئيس النادي.