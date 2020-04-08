شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : ننسق مع الأندية في مواجهة كورونا ونجهز خطة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"، واضاف وزير الرياضة، إن التحول الرقمي في وزارة الرياضة لا يغني عن الموارد البشرية وننسق مع الأندية في مواجهة كورونا.
وقال أشرف صبحي "قررنا وضع عدد من الفيديوهات والبرامج التوعوية لمساعدة الجميع على التدرب في المنزل، وتابع: "الشباب أيضا متواجد في مراكز شباب الرياضة والأندية من أجل تعقيمها والاطمئنان على تنفيذ كافة القرارات"
وإجتمع مساء اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء الإتحادات الرياضية النوعية وذلك لإستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، ودورهم التوعوي في مواجهة أزمة كورونا.
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