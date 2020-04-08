شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : ننسق مع الأندية في مواجهة كورونا ونجهز خطة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، عن تغيير خطة الاستعداد للاولمبياد بعد تأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام، وأكد أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية : "تم التواصل مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"

وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"، واضاف وزير الرياضة، إن التحول الرقمي في وزارة الرياضة لا يغني عن الموارد البشرية وننسق مع الأندية في مواجهة كورونا.

وقال أشرف صبحي "قررنا وضع عدد من الفيديوهات والبرامج التوعوية لمساعدة الجميع على التدرب في المنزل، وتابع: "الشباب أيضا متواجد في مراكز شباب الرياضة والأندية من أجل تعقيمها والاطمئنان على تنفيذ كافة القرارات"

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