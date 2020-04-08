اخبار الرياضه

وزير الرياضة : ننسق مع الأندية في مواجهة كورونا ونجهز خطة الأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير : ننسق مع الأندية في مواجهة ونجهز خطة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، عن تغيير خطة الاستعداد للاولمبياد بعد تأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام، وأكد أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية : "تم التواصل مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"

 

وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"، واضاف وزير الرياضة، إن التحول الرقمي في وزارة الرياضة لا يغني عن الموارد البشرية وننسق مع الأندية في مواجهة كورونا.

 

وقال أشرف صبحي  "قررنا وضع عدد من الفيديوهات والبرامج التوعوية لمساعدة الجميع على التدرب في المنزل، وتابع: "الشباب أيضا متواجد في مراكز شباب الرياضة والأندية من أجل تعقيمها والاطمئنان على تنفيذ كافة القرارات"

Advertisements

 

وإجتمع مساء اليوم  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء الإتحادات النوعية وذلك لإستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، ودورهم التوعوي في مواجهة أزمة كورونا.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة : ننسق مع الأندية في مواجهة كورونا ونجهز خطة الأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا