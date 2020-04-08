شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقدم الشكر للكابتن حمادة صدقى وجهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى سموحة، تقديم الشكر للجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة الكابتن حمادة صدقى على الفترة التى قضوها بالنادى متمنين لهم دوام التوفيق، وذلك عبر الحساب الرسمى للنادى على تويتر.



وكان المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أعلن عن تنازل حمادة صدقي المدير الفني للفريق عن نصف راتبه، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكتب فرج عامر تدوينه عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعى، أعلن الكابتن حمادة صدقي عن تنازله عن نصف راتبه، والجهاز الفني المعاون تنازل عن ربع راتبهم"

وكان رئيس نادى سموحة، قد صرح أن ناديه ملتزم بسداد عقود لاعبيه كاملة، مؤكدا أنه لن يجبر أحدهم على تخفيض عقودهم لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وتوقع فرج عامر ظهور مبادرات قريباً من لاعبي الدوري المصري بتخفيض عقودهم في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا ، مؤكداً أن الحالة الوحيدة التي سيقوم بها بتخفيض العقود هو صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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ووضع حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة برنامج تدريبى خاص للاعبين فى المنزل ومراقبته بشكل كامل بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق النشاط الرياضى إلى منتصف أبريل المقبل بسبب مرض كورونا فى الوقت الحالى .

وشدد صدقى على اللاعبين بضرورة اتباع التعليمات وعدم الإرتكان للراحة، محذرهم من زيادة الوزن خاصة وأنه سيراقب اللاعبين وسيقابل ذلك بكل حزم .

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم تنتهى فى نهاية شهر مارس الجارى ، إلا أنهم عادوا وقرروا مد الفترة إلى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم كله.