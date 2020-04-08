شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أفريقي نقلا عن هاني أبو ريدة: مصر تدرس استضافة مونديال 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال موقع "ّذا نورث أفريكا بوست" المعنى بالشرق الأوسط إن مصر تدرس خطط التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.



فيفا

وقال الموقع إن تقارير أفادت أن هانى أبو ريدة، قال إن مصر تدرس التقدم للبطولة.

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وأوضح الموقع أن أبوريدة تفاخر بالخبرة المصرية فى استضافة الفاعليات الرياضية الدولية، من بينها العديد من بطولات كأس العالم الإفريقية "أفكون".

ومحاولة مصر ستكون الثانية فى القارة الأفريقية بعد المغرب، وسيتم الإعلان عن الفائز بحق تنظيم البطولة لعام 2030 فى 2024.