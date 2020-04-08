شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..معلول يستعين بـأغنية "أنا في البلد دي عنترة" لتحفيز نجله كريم على الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، فترة الحجر المنزلى بسبب فيرس كورونا، وقام بتعليم نجله "كريم" كيفية ممارسة الرياضة فى المنزل.

ونشر معلول عبر استورى الانستجرام الخاص به، مقطع فيديو خلال تعليم نجله ممارسة رياضة "العقلة" على أنغام أغنية الفنان محمد رمضان، والتى جاءت كلمتها كالتالى: "أنا جدع أنت جدع أيو جدع، أنا بيكو فارض السيطرة، أنا فى البلد دى عنترة، أنا حاملة بالأصول ربك مدينى القبول، جمهورى فى ضهرى مجزرة، طب من أمتى كان فى حد همنى؟!".

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وقرر على معلول البقاء فى مصر والتراجع عن العودة لبلاده مثلما كان محددًا له أمس بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سيمكث بالحجر الصحى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى فى ظل جائحة كورونا التى تسود العالم حاليًا.

كان على معلول، قد حصل على إذن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قبل السفر إلى بلاده، قبل أن يتراجع أثناء توجهه للمطار.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى مناقشة فكرة رحيل على معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.