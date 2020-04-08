شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم فايق : 10 مليون جنيه تفصل أحمد حجازي عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة اون تايم سبورت 2 عن وجود مفاوضات مكثفة بين فريق بيراميدز واحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، وقال فايق أن بيراميدز عرض علي احمد حجازي 30 مليون جنيه في الموسم ، والأخير رحب ولكنه طلب تقاضي ما يحصل عليه في إنجلترا وهو ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري، مؤكدا ان المفاوضات لا تزال سارية.

يذكر ان أسم احمد حجازي دائما ما يظهر بقوة بموسم الانتقالات سواء الصيفية او الشتوية في الميركاتو المصري في المواسم الماضية والموسم الحالى، حيث يرغب مسئولو النادى الأهلى فى عودة اللاعب لصفوف دفاعه مرة أخري خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق عندما كان يشارك اساسياً معه فضلاً عن تطور أدائه عندما خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزى.

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وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

واعترف المصدر بدخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.