شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للبريميرليج: نواجه خسارة تصل لمليار جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ريتشارد ماسترز، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن احتمالية تعرض البطولة لخسائر هائلة في حال عدم استكمال الموسم الجاري 2019-2020. Advertisements وأوضح «ماسترز»، حسب شبكة «سكاي سبورتس»، أن عدم استكمال الموسم الحالي سيعرض البطولة لخسائر تصل إلى مليار جنيه إسترليني على الأقل. وأضاف: "وستزداد الخسائر مستقبلًا إذ استمر الوباء بشكل جاد وأعمق في المستقبل". وكان الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنا تأجيل استئناف المسابقة إلى أجل غير مسمى وعدم عودة المباريات إلا بعد التأكد من أن الوضع أصبح آمنًا وتم السيطرة على الفيروس.

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