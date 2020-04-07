صراع بين ريال مدريد وبرشلونة لضم مدافع الميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

تواصل إدارة ريال مدريد الإسباني، استعداداتها من أجل الدخول سوق الانتقالات المقبل بكل قوة بحثاً عن تدعيم صفوف الفريق.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يضع في أولوية تدعيم مركز قلب الدفاع، بعد الأزمات العديدة التي تعرض لها الملكي خلال الموسم الحالي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين يريد إعادة لاعبه السابق ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر الأسبق لفريقي ريال وأتلتيكو مدريد، ولاعب فريق ميلان الإيطالي الحالي، الذي أصبح يحظى باهتمام كبير من عملاقي إسبانيا ، الريال والبرسا الباحثان عن تدعيم صفوفهما. كما أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان تدعيم مركز الظهير الأيسر، حيث يراقبان اللاعب الذي أعاد اكتشاف نفسة من جديد، في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو ما يعني انه سيكون متاحاً في الميركاتو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ميلان كانت تسعى مؤخراً للحصول على خدمات لوكاس توريرا نجم آرسنال الإنجليزي، كما تخطط إدارة النادي الإيطالي لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في صفقة مدوية بعد عودته من فترة الإعارة بباريس سان جيرمان.

والجدير بالذكر أن لاعب ريال مدريد السابق قد انضم لصفوف ميلان الصيف الماضي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.