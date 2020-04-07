شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الحديث عن رفض محمود علاء لتجديد عقده "فيلم هندي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الحديث عن رفض محمود علاء لاعب الزمالك لتجديد عقده مع النادي هي شائعات جاءت من الفراغ الذ يعيشه الصحفيون والإعلاميون.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه على فضائية الزمالك: :"قصة عدم تجديد محمود علاء لعقده أى كلام، فيلم هندي معمول عشان نصدر مشاكل للنادي وخلاص، اللاعب ليس لدى نيه لعدم التجديد كما أن عقد ممتد ومازال لديه مواسم أخرى ليلعبها مع النادي قبل التجديد".

Advertisements

وتابع الغندور أن اللاعب عقد جلسه مع مرتضى منصور رئيس النادي في مكتبه وتم الاتتفاق على كل بنود التجديد فيما يتعلق بمدة العقد أو المقابل المادي، ولا توجد مشكلة لكى نصدرها.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا بتعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى منتصف إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في سياق متصل، أطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، في الساعات الأخيرة، مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية، وذلك إنشاء صندوق لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة ماديًا بعد توقف دخولهم المالية خلال الفترة الحالية .