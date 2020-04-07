شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكشف تغيير خطة الاستعداد للاولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن تغيير خطة الاستعداد للاولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام.
وأكد أشرف صبحي في تصريحات تلفيونية: "تم التواصل مع المهندس هشام حطب من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"
وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"
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