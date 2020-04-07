شكرا لقرائتكم الجبلاية تستعد لصرف مستحقات المباريات التى شهدت تقنية الـ VAR خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مستحقات المباريات التى شهدت تواجد تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم صرف إلى الآن مبلغ 3.6 مليون جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة من بداية الموسم الجاري 2019 -2020 ، ومن المقرر أن يحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعد صرف باقي مستحقات الحكام المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم إخطار المناطق بها لإستلامها وتوزيعها على الحكام.

وتولي وجيه أحمد رئيس لجنه الحكام و معه الدكتور عزب حجاج صرف مستحقات الحكام بعد تقسيمهم إلى مناطق و أفرع ، على أن يكون غدا الأربعاء هو اليوم الأخير فى صرف باقي المستحقات لبعض المناطق .

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انتهت، اليوم، جلسة التحقيق فى اتحاد الكرة مع الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد اتهامه زميله جهاد جريشة بتسريب محادثاته مع الحكام عبر واتس آب لإعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام.س

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كل مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقًا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.