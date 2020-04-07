مصدر: صفقة الأهلي المحتملة يقترب من الانتقال إلى مارسيليا الفرنسي

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جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق، أن جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي اقترب من الموافقه على العرض المقدم من مارسيليا الفرنسي.
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مارسيليا وافق على تعديل المقابل المادي الذي طلبه مويس كاتومبي رئيس النادي الكونغولي من 3 مليون الى 5 مليون دولار للحصول على خدمات موليكا".
وأضاف: "الأهلي كان قد أرسل عرض رسمي لمازيمبي لضم اللاعب بعد بعد إشادة السويسري رينيه فايلر بإمكانياته التهديفيه والبدنية".
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