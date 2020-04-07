شكرا لقرائتكم حسام عاشور: ليس من المعقول أن أعتزل أستطيع اللعب لموسمين أو ثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور قائد الأهلي، إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، بعدما رفضت إداره ناديه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. موضحا أنه ما زال قادر على العطاء.

قال عاشور في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 " أول الموسم الماضي كنت ألعب أساسيًا وعندي 34 سنة، ولم أجر أي عملية جراحية، ليس من المعقول أن أعتزل الموسم الحالي لأنني أصبحت غير قادر، أستطيع اللعب لموسمين أو ثلاثة، ولكني مُصر على أن آخذ وقتي في التفكير".

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

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