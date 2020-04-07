شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: لا حقيقة للتفاوض مع بونجاح أو أحمد حجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع الجزائري بغداد بو نجاح المحترف بالدوري القطري، والدولي المصري أحمد حجازي الذي يلعب بين صفوف فريق ويست بروميتش أحد أندية الشامبيون شيب بانجلترا.

وأكدت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية رفض مسئولي النادي الأهلي الاستسلام في ملف التفاوض مع أحمد حجازي مدافع نادى ويست بروميتش الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل، بناء على طلبات فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالنادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مازلنا في منتصف الموسم، وكل ما يثار عن دخول النادي في مفاوضات مع الثنائي اجتهادات إعلامية ليس لها أي أساس من الصحة نهائياً".

تابع عبد الحفيظ أن الأهلي يقدر موهبة الثنائي خاصة وأنه من بينهما لاعب خرج من جدران القلعة الحمراء ونعتبره حاليا من أبناء النادي وهو أحمد حجازي.

Advertisements

وواصل سيد عبد الحفيظ: "كيف نفكر في لاعبين والنشاط بالكامل متوقف بسبب فيروس كورونا هذا أمر بعيد تماماً عن المنطق خاصة واننا نعمل حالياً لإعداد فريقنا بالشكل الأمثل حال استئناف بطولة الدوري المصري وحتى يكون اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات القارية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ورغم اعلان أحمد حجازي عدم نيته في العودة لمصر بالوقت الحالي وأن الأهلي ستكون وجهته حال العودة من جديد، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن الفرصة مواتية لضم المدافع الدولي في الوقت الحالي، خاصة وأن موقف ناديه من الصعود لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد غير واضح المعالم.

وجاءت مفاوضات الأهلي الجديدة مع المدافع الدولي أحمد حجازي، بناء على طلبات المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي أبدى رغباته في التعاقد مع حجازي من أجل دعم دفاعات الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويُقدم مسؤولو النادي الأهلي راتب مُغريًا لحجازي من أجل الحصول على موافقته في العودة للقلعة الحمراء من جديد في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة مراحل متقدمة مع اللاعب للحصول على توقيعه وإنهاء الصفقة، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تأجيل الصفقة للموسم بعد القادم بناءاً على رغبة اللاعب.