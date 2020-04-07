شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الزمالك يطلب مبادلة عمر السعيد مع كريم العراقي من المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي الزمالك يسعي إلى عقد صفقة تبادلية مع إدارة النادي المصري البورسعيدي، من أجل التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "يريد مسئولو القلعة البيضاء دخول عمر السعيد، مهاجم الفريق في صفقة تبادلية مع كريم العراقي، ظهير أيمن المصري البورسعيدي هذا الصيف".

وأضاف: "يفكر الزمالك في الصفقة التبادلية من أجل تخفيض القيمة المالية لصفق قدوم كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".