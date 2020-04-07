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برشلونة يبحث التعاقد مع ثيو هرنانديز لدعم الجبهة اليسرى

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يبحث التعاقد مع ثيو هرنانديز لاعب فريق السابق والذي يلعب حاليا في صفوف ميلان الإيطالي، من أجل دعم الجبهة اليسرى للفريق.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر بعد تقدم جوردي ألبا في العمر وانخفاض مستواه، حيث جاء اسم ثيو هرنانديز ضمن مقترحات النادي الكتالوني لدعم الجبهة اليسرى.

 

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واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيجد منافسة مع يوفنتوس الايطالي للتعاقد مع اللاعب، حيث يبحث البيانكونيري أيضا التعاقد مع اللاعب، حيث لا يوجد سوى ظهير أيسر واحد بالفريق هو البرازيلي أليكس ساندرو.

 

ورحل ثيو هرنانديو إلى ميلان في الصيف الماضي بعد أن قرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الاستغناء عنه نهائيا، بعد فترة إعارة قضاها في فريق ريال سوسيداد الاسباني.

 

ومنذ أن رحل إلى صفوف ميلان اصبح هرنانديز أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الروسونيري ونجح فى تسجيل 6 أهداف هذا الموسم.

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