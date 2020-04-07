شكرا لقرائتكم هاني زادة: مرتضى منصور ورث 14 قضية ضد الزمالك في الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مرتضى منصور ورث 14 قضية للاعبين سابقين ضد نادى الزمالك.

وأضاف زادة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على فضائية الزمالك: "مجلس المستشار مرتضى منصور ورث 14 قضية، وحارب في كل الاتجاهات لتقليص عقوبات النادي وتخفيف الأعباء عليه.

وتابع:"الناس اللى عماله تتكلم وترغى وتلقى بالتهم على خلق الله، تعالى شوف الشغل، انتوا ناسيين أن شيكابالا اتوقف 6 شهور واتغرم ماليا في 2008 ومحدش فتح بوقه، يبقى عايزين تتحاملوا على مجلس مرتضى منصور ليه!"

ووقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة على الزمالك فى إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق من سبورتينج لشبونة البرتغالى، يزيد حجمها عن مليون يورو بعد الإقرار بأحقية النادى البرتغالى على 510 ألاف يورو قيمة بدائل الانتقال إلى جانب وجود بند فى العقد بين الناديين بحصول النادى البرتغالى على 400 ألف يورو حال عدم الالتزام بسداد بدل انتقال اللاعب فى موعده، إلى جانب 10% فوائد سنوية حال عدم سداد ذلك البدل، لذا تزيد الغرامة عن مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.