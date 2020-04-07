شكرا لقرائتكم إكرامي عن ضم بديل لإبنه: لا يوجد حارس مرمي فى مصر يصلح للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء ليس فى حاجة إلى شراء حراس مرمي خلال السنوات المقبلة.
وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي يملك مجموعة من الحراس الشباب والناشئين سيكونوا هم نواة حراسة مرمي المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "طلب خروج مصطفي شوبير على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات، وأنا لا أري أى حارس مرمي فى الدوري الممتاز يصلح للنادي الأهلي".
كشف إكرامي الشحات، عن طلبه من إدارة القلعة الحمراء إعارة مصطفي شوبير خلال الفترة المقبلة، لمدة 6 شهور لإكتساب المزيد من الخبرات خلال الفترة القادمة، وسيكون مستقبل حراسة المرمي فى النادي الأهلي".
وأضاف: "النادي الأهلي ليس فى حاجة إلى شراء حراس لدينا حراس مرمي على مستوي مميز وسيكونوا جاهزين خلال السنوات القادمة".
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