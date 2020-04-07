شكرا لقرائتكم إكرامي عن ضم بديل لإبنه: لا يوجد حارس مرمي فى مصر يصلح للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء ليس فى حاجة إلى شراء حراس مرمي خلال السنوات المقبلة.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي يملك مجموعة من الحراس الشباب والناشئين سيكونوا هم نواة حراسة مرمي المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف: "طلب خروج مصطفي شوبير على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات، وأنا لا أري أى حارس مرمي فى الدوري الممتاز يصلح للنادي الأهلي".