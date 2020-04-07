شكرا لقرائتكم حسام عاشور عن مفاوضات الزمالك: ربنا يسهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور قائد الأهلي، إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، بعدما رفضت إداره ناديه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

قال عاشور في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 "لدي أكثر من عرض داخل وخارج مصر، لكن لم أحسم وجهتي المقبلة حتى الآن. أنا لاعب ناضج ولا أحب أن يتحدث أحد باسمي حول مستقبلي".

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ورفض عاشور، نفي أو تأكيد وجود مفاوضات مع الزمالك واكتفى بالقول "ربنا يسهل.. لا أحب المزايدة على فريقي".

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.