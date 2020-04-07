شكرا لقرائتكم حسام عاشور عن الانضمام للزمالك: لم اتخذ قرارى النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حسام عاشور لاعب وسط الأهلى عن أنباء انتقاله لنادى الزمالك بعد قرار الإدارة الحمراء بالاسنغناء عن خدماته وعدم حاجة السويسر رينيه فايلر للمسمار.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لـ قناة :اون سبورت 2 " :" حسام عاشور عن الإنضمام إلى الزمالك ؟ أنا لم أفكر فى أى شيء ، لدى عروض كثيرة سواء فى مصر او خارج مصر".

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ويبقى حسام عاشور مطروحا كخيار للزمالك من أجل تدعيم وسط ملعبه بمزيد من الخبرات إلى جانب تواجد الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى الوسط الحاليين بقلعة ميت عقبة، خاصة أن عقد عاشور ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التفاوض مع أى نادٍ كما أنه لم يرفض الانضمام إلى الزمالك، وعندما سُئل فى توقيت تعثر مفاوضاته مع الأهلى قال "ربنا يقدم اللى فيه الخير".

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.