شكرا لقرائتكم هاني زادة: "غرامة شيكابالا مش سيف على رقبة الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على موقف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، والطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي الأبيض ماليا فى القضية التى تقدم بها سبورتينج لشبونة البرتغالى ضد الزمالك والتى تخص عودة شيكابالا قائد الفريق الأبيض من النادى البرتغالى إلى قلعة ميت عقبة.

وأضاف زادة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على فضائية الزمالك: " مجلس المستشار مرتضى منصور نجح في تخفيض الغرامات الموقعة على النادي والتى تحملها النادي في عهد المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس".

وتابع: الفرق بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، أن الأول تسبب في مشاكلة بالجملة للنادي فيما نجح الأخير في تقليص هذه المشاكل وحلها".

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وقال: "الصحيفة البرتغالية التى نشرت الخبر بأن فيفا وقعت غرامة على النادي عملت ثورة في الشارع الرياضي، رغم أن الفيفا لم يصدر قرارا رسميا من الفيفا يومها".

وقال زادة أن فيفا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرارا بخصوص اللاعب شيكابالا، وأتواصل مع مرتضى منصور لابلاغه بمستجدات الموضوع".

وختم : "لنفرض أن هناك غرامة صدرت بحق اللاعب، لابد أن ننتظر ارسال فيفا القرار للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدها يرسل الزمالك مستشاره القانوني لاستلام حيثيات القرار وهذا يستغرق شهرين، وبعدها أمامك فرصة 21 يوما للطعن على القرار، وبعدها تحدد المحكمة الرياضية جلسة للاستماع، وبعدها بشهرين أو ثلاثة يصدر القرار، بمعنى أن عقوبة شيكابالا تستغرق ما يقرب من سنة".

ووقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة على الزمالك فى إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق من سبورتينج لشبونة البرتغالى، يزيد حجمها عن مليون يورو بعد الإقرار بأحقية النادى البرتغالى على 510 ألاف يورو قيمة بدائل الانتقال إلى جانب وجود بند فى العقد بين الناديين بحصول النادى البرتغالى على 400 ألف يورو حال عدم الالتزام بسداد بدل انتقال اللاعب فى موعده، إلى جانب 10% فوائد سنوية حال عدم سداد ذلك البدل، لذا تزيد الغرامة عن مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.