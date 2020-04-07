شكرا لقرائتكم سيد مراد: هناك تعديلات على قانون لعبة كرة القدم سيتم تطبيقهه فى يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد مراد نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق أن هناك تعديلات على قانون لعبة كرة القدم أقرها مجلس التشريع الـifAB و سيتم تطبيقه فى شهر يونيو المقبل فى حالة عودة النشاط الكروي ، وأوضح في تصريحات لـ"الخليج 365" :" من بين التعديلات التى أقرها الـIFAB خلال الإجتماع، أنه فى حالة لجوء الفريقين لضربات الترجيح و حصول لاعب على إنذار ويكون هو الثاني له بعد إنتهاء الوقت الأصلي أو الإضافي للمباراة، لا يحتسب هذا الإنذار وبالتالي لا يتم طرده خلال ضربات الترجيح ، وغيابه فقط عن المباراة التالية للطرد.

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فى سياق مغاير كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مستحقات المباريات التى شهدت تواجد تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم صرف إلى الآن مبلغ 3.6 مليون جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة من بداية الموسم الجاري 2019 -2020 ، ومن المقرر أن يحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعد صرف باقي مستحقات الحكام المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم إخطار المناطق بها لإستلامها وتوزيعها على الحكام.

وتولي وجيه أحمد رئيس لجنه الحكام و معه الدكتور عزب حجاج صرف مستحقات الحكام بعد تقسيمهم إلى مناطق و أفرع ، على أن يكون غدا الأربعاء هو اليوم الأخير فى صرف باقي المستحقات لبعض المناطق.