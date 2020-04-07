شكرا لقرائتكم خبير لوائح يكشف موقف أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والتشريعات الرياضية، أن عقود اللاعبين سيتم تمديدها فى حالة استكمال الدوريات وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". Advertisements وقال فضل الله فى تصريحات تلفزيونية: "عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري سوف تستمر حتى انتهاء الدوريات، وإذا تم إلغاء أى دوري من الدوريات فيتم انتهاء عقد اللاعب". وعن موقف أحمد فتحي: "إذا تم استكمال الدوري المصري سيظل أحمد فتحي مستمر مع النادي الأهلي، وفى حالة إلغاء الموسم سيرحل بنهاية عقده".

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