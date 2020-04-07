شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: متفاءل بعودة الدوري وأرواح الناس أهم حاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تفائله بشأن انتظام بطولة الدوري المصري الممتاز وعودة النشاط من جديد مؤكداً أن الدولة تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وهذا الأمر مهم في المقام الأول وأن تجاوب الجماهير لقرار البقاء في المنزل يساهم بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية في مصر بشكل كبير.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز بعد قرار الدولة بشأن الإجراءات الخاصة بتفشي فيروس كورونا وخوفاً على المواطنين.

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وأكد عبد الحفيظ ان كرة القدم هي حياتنا وعملنا الذي نقوم به لكن أرواح الناس أهم بالطبع لذلك علينا تحمل مسئوليتنا الاجتماعية اتجاه المجتمع مشدداً على أنه يتمنى أن يتمم الله شفاءه على جميع المواطنين المصابين وأن تعود الحياة لطبيعتها خلال الفترة الحالية.

وأغلق النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مقراته حفاظاً على أرواح أعضائه وخوفاً من تزايد أعداد المصابين وسط أعمال التطوير التي يقوم بها النادي حالياً.