شكرا لقرائتكم حسام عاشور: جمهور الأهلى يعلم قدر إخلاصى والماديات أخر حاجة عندى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسام عاشور لاعب الأهلى عن جمهور الأحمر مؤكدا أنه عظيم، و يعلم جيدا انه لم يبخل علي الأهلي في أي شيء علي مدار 16 عاما، مشددا علي انه يتحدي أي مدير كرة تعامل معه في الأهلي يؤكد ان حسام عاشور طلب أي طلب مادي عند أي مفاوضات للتجديد

أكد حسام عاشور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة اون تايم سبورت 2 أنه ليس من المنطقي ان يكون أساسي الموسم الماضي كاملا ويعتزل الموسم الحالي، مشددا علي انه يبلغ من العمر الان 34 عاما ولم يفتعل ازمة او يقوم باجراء جراحة اثرت علي مسيرته الكروية.

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

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