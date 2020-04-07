شكرا لقرائتكم حسام عاشور: غير منطفى أن اعتزل لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور لاعب الأهلى أنه ليس من المنطقي ان يكون أساسي الموسم الماضي كاملا ويعتزل الموسم الحالي، مشددا علي انه يبلغ من العمر الان 34 عاما ولم يفتعل ازمة او يقوم باجراء جراحة اثرت علي مسيرته الكروية.

وتحدث حسام عاشورمع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة اون تايم سبورت 2 عن جمهور الأهلي مؤكدا انه جمهور عظيم، وان الجمهور يعلم جيدا انه لم يبخل علي الأهلي في أي شيء علي مدار 16 عاما، مشددا علي انه يتحدي أي مدير كرة تعامل معه في الأهلي يؤكد ان حسام عاشور طلب أي طلب مادي عند أي مفاوضات للتجديد .

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

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