شكرا لقرائتكم حسام عاشور: إنستجرام حسابى الوحيد على "السوشيال ميديا" وأرفض الحديث بإسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب الأهلى انه يتمني توجيه رسالة الي كل من يتحدث بأسمه طالبا منهم عدم الزج باسمه في أي اخبار لانه قادر علي الحديث عن نفسه ، مؤكدا انه لا يمتلك أي حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " بخلاف حساب وحيد علي انستجرام يقوم بنشر فيديوهات وصور له اثناء التدريبات.

وأضاف عاشور خلال تصريحالت تلفزيونية مع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة اون تايم سبورت 2 :" لا أملك سوى صفحة إنستجرام على صفحات السوشيال ميديا وأرفض الحديث بإسمى".

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

Advertisements